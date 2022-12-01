Моторные масла и смазочные материалы Подмосковье будет направлять в Египет

Зиновьева уточнила, что договоренность предусматривает экспортный контракт с контрагентами из Египта в рамках развития внешнеэкономической деятельности и освоения новых рынков компанией “НТК НОРДОИЛ”. Об этом пишет newizv.ru.
Она добавила, что предприятие направит на египетский рынок свыше 900 наименований масел, а также технических жидкостей. Контракт заключен на 10 лет.
Производственные мощности компании расположены в Талдомском г. о. Московской области. Компания специализируется на выпуске смазочных материалов и технических жидкостей с 2020 года. Предприятие выпускает моторные, бензиновые, дизельные, трансмиссионные, гидравлические, редукторные, компрессорные, прокатные масла, а также масла для направляющих скольжения, антифризы и тосолы. Товары подмосковной компании отвечают всем стандартам качества ISO и не уступают по качеству заграничным.
Подмосковная компания в настоящее время ведет переговоры о поставках своей продукции с контрагентами из Ирака, Ирана, Ливии, Мьянмы и Нигерии, добавила Зиновьева.
Компания “НТК НОРДОИЛ” приступила к реализации проекта по расширению своего производства. Область поддержала инициативу компании и в рамках программы по поддержке импортозамещения “Земля за рубль” передала предприятию земельный участок площадью около 3 га. Эти меры позволят компании расширить производственную линию и создать дополнительно более 20 рабочих мест для региона. Запуск нового производства должен состояться в 2023 году.