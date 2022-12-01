Моторные масла и смазочные материалы Подмосковье будет направлять в Египет

Производственные мощности компании расположены в Талдомском г. о. Московской области. Компания специализируется на выпуске смазочных материалов и технических жидкостей с 2020 года. Предприятие выпускает моторные, бензиновые, дизельные, трансмиссионные, гидравлические, редукторные, компрессорные, прокатные масла, а также масла для направляющих скольжения, антифризы и тосолы. Товары подмосковной компании отвечают всем стандартам качества ISO и не уступают по качеству заграничным.