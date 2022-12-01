Новосибирск закупил 20 тонн мандаринов из Китая к новогодним праздникам

До новогодней ночи остался ровно месяц и по традиции, почти в каждой семье мандарины – украшение праздничного стола. Только лишь один цитрусовый запах пробуждает детские воспоминания, связанны с Новым годом. В этом году закупили 20 тонн фруктов, чтобы их хватило на всех.
Крупную партию мандаринов привезли в наш регион из Китая несколько дней назад. Сейчас они находятся на продуктовом складе в ожидании распределения в магазины.
Инспекторы Роспотребнадзора сообщают, что фрукты прошли таможенное оформление. Также их проверили в зоне фито-контроля.
Напомним, с 1 декабря в Новосибирске начнут работать елочные базары. Любой желающий сможет приобрести живое новогоднее деревце - адреса ярмарок читайте на Atas.info.