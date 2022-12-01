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Новосибирск закупил 20 тонн мандаринов из Китая к новогодним праздникам

Сегодня, 03:18
Фото: 1MI
В Новосибирск поступили 20 тонн китайских мандаринов к Новому году
Прилавки магазинов в Новосибирске пополнятся 20 тоннами китайских мандаринов к Новому году. Они уже прошли фитосанитарный контроль Роспотребнадзора.

До новогодней ночи остался ровно месяц и по традиции, почти в каждой семье мандарины – украшение праздничного стола. Только лишь один цитрусовый запах пробуждает детские воспоминания, связанны с Новым годом. В этом году закупили 20 тонн фруктов, чтобы их хватило на всех.

Крупную партию мандаринов привезли в наш регион из Китая несколько дней назад. Сейчас они находятся на продуктовом складе в ожидании распределения в магазины.

Инспекторы Роспотребнадзора сообщают, что фрукты прошли таможенное оформление. Также их проверили в зоне фито-контроля.

Напомним, с 1 декабря в Новосибирске начнут работать елочные базары. Любой желающий сможет приобрести живое новогоднее деревце - адреса ярмарок читайте на Atas.info.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Фрукты
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