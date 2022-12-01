Новосибирск закупил 20 тонн мандаринов из Китая к новогодним праздникам

До новогодней ночи остался ровно месяц и по традиции, почти в каждой семье мандарины – украшение праздничного стола. Только лишь один цитрусовый запах пробуждает детские воспоминания, связанны с Новым годом. В этом году закупили 20 тонн фруктов, чтобы их хватило на всех.