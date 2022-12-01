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Встречу Нового, 2023-го года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома.

От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», —

Сергей Собянин

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