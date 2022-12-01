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Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Новосибирске

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI
Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Новосибирске
С приближением январских праздников актуален вопрос, отменят Новый год или нет в Новосибирске и других регионах России. Подробная информация о праздновании Нового года и последние новости представлены в данном материале.

Что известно о праздновании новогоднего торжества в 2022 году?

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, наибольшая доля граждан РФ высказалась за сохранение традиционных элементов торжества. К ним относят елки для детей и украшение улиц, торговых центров. Также была поддержана инициатива по оказанию помощи мобилизованным, которые находятся на СВО, и их родственникам.

В рамках опроса, проведенного в ноябре, россияне высказали мнение, что можно оформить города страны при условии отказа от покупки новых украшений. Доля участников, которые дали подобный комментарий, составила 70%. При этом, по словам 14% россиян, отказываться от новогоднего оформления не требуется, даже если нужны дополнительные средства на закупки. За отказ от украшений высказались примерно 12%. 

Наибольшая доля россиян, которые участвовали в опросе, отметила, что требуется сохранить праздники и мероприятия для детей, в том числе новогодние елки. Каждый третий участник подчеркнул, что нужно сделать праздничное украшение более скромным. По мнению каждого второго участника, следует отказаться от торжественных фейерверков. 

Что известно о праздновании новогоднего торжества в 2022 году?
Фото: vk.com/nsk_adm

В Москве не будут проводиться праздничные массовые концерты. 

Встречу Нового, 2023-го года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома. От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», — Сергей Собянин. 

В России Новый год является одним из самых главных праздников. Каникулы в январе 2023 года продлятся 8 дней. Граждане, которые работают по графику 5/2, начнут отдыхать 31 декабря, которое выпадает на субботу. Рабочие будни начнутся только с 9 января.

Согласно итогам опроса НАОМ, 20% компаний отказались от проведения корпоративов. Соответствующие сведения были предоставлены пресс-секретарем НАОМ Станиславом Грушевским

Что известно о праздновании новогоднего торжества в 2022 году?
Фото: vk.com/nsk_adm

Будет ли отмечаться Новый год в Новосибирске?

В Новосибирске и области организована подготовка к празднованию Нового 2022–2023 года. Город будет украшен к празднику. Отмечается, что больше всего объектов, связанных с торжеством, планируется установить в центре. 

Украшенные елки будут поставлены на площадках у Центрального рынка и возле гостиницы «Центральная», у ТРЦ «Ройял Парк», «Галерея Новосибирск». Помимо этого, елки будут поставлены и в других районах города. Об этом сообщает nsk.bfm.ru

Согласно данным источника nsk.aif.ru, в Новосибирске на фоне проведения СВО было отменено широкое празднование. В городе не будут запускаться салюты. Вместо этого власти будут проводить мероприятия преимущественно для детей. 

Будет ли отмечаться Новый год в Новосибирске?
Фото: vk.com/nsk_adm
«Мы приняли решение скорректировать планы на новогодние праздники. Отменили массовые мероприятия с перекрытием площади Ленина. Но мы обязательно сохраним все мероприятия для детей, ведь даже в годы Великой Отечественной войны проходили елки. Мероприятий будет столько, сколько понадобится, чтобы создать хорошее настроение для всех детей, в том числе и мобилизованных жителей. Мы хотим, чтобы отцы этих детей были спокойны, что у них будет настоящий праздник», — сказала вице-мэр Анна Терешкова.

Помимо отмены салюта, вероятно, не будут устанавливать сцену для концертов. Скорее всего, отменят и различные фестивали. На фоне проведения мобилизационных мероприятий от торжеств и гуляний в честь наступления 2023 года откажутся многие регионы России. В ряде областей в администрациях обсуждается вопрос сокращения финансовых издержек к празднику. 

Будет ли отмечаться Новый год в Новосибирске?
Фото: vk.com/nsk_adm
#Частичная мобилизация#Концерт#Гуляния#2022
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