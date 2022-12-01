Проекты изменения назначения земельных участков в Новосибирске для застройки жилыми или административными зданиями должны в обязательном порядке проходить процедуру общественных обсуждений. Они проходят в заочной форме, на базе портала "Электронная демократия Новосибирской области". Первое и самое главное – для того, чтобы высказать свое мнение, необходимо быть зарегистрированным на портале "Госуслуги". Именно по этой учетной записи происходит идентификация участника обсуждений на "Электронной демократии". В противном случае принять участие в обсуждении не получится.
Итак, первым делом надо зайти на главную страницу "Электронной демократии". Она расположена по адресу www.dem.nso.ru. И в правом верхнем углу видим раздел "Войти".
Кликаем по нему мышкой, выпадает окно портала "Госуслуг", где вам предлагается пройти идентификацию с помощью логина и пароля. Возможны два варианта – система сама подставит ваши данные, если вы сохраняли их для последующих входов на сайт. Либо же логин и пароль от "Госуслуг" придется ввести самостоятельно. Если данные верны, то вы автоматически возвращаетесь на сайт "Электронной демократии" уже авторизованным пользователем.
В верхней части страницы видим несколько разделов, нас интересует тот, что называется "Градостроительная документация".
Заходим в этот раздел, и чтобы отсечь ненужную нам информацию, в левой колонке настраиваем два вкладки. В разделе "Статус" выбираем вкладку "Общественные обсуждения". Таким образом, нам будут показаны только текущие обсуждения. А в разделе "Организатор общественных обсуждений" выбираем "Мэрия города Новосибирска". То есть, будет отсечена информация, которая касается других муниципалитетов Новосибирской области. Согласно правилам, в обсуждениях могут участвовать только жители муниципального образования, то есть, новосибирец не сможет оставить свое мнение под предложением администрации города Оби, или, например, Татарского района.
Итак, мы отфильтровали все текущие обсуждения проектов, которые вынесены на суд жителей мэрией Новосибирска. Они находятся в правой части экрана, для перехода к следующей странице необходимо использовать опцию, расположенную внизу страницы.
Осталось найти проект, к которому мы хотим оставить свое замечание. И пусть это будет, например, желание застройщика "Элит-Лэнд" добиться уменьшения предельного минимального количества машино-мест для автостоянок со 154 машино-мест до 19 машино-мест при строительстве многоэтажного жилого дома на улице Петухова. С приложенными документами можно ознакомиться в разделе "История и документы", а вот выразить свое отношение - в разделе "Обсуждения".
И вот здесь вам предстоит подтвердить, что ваше мнение будет учтено при подведении результатов. Система автоматически подставит место вашей регистрации, а если вы фактически живете в другом месте, то нужно будет указать, где именно.
Как гласит Градостроительный кодекс, "участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты". Кроме того, будет учтен голос собственников сооружений или земельных участков, расположенных на этой территории.
Таким образом, мнение автора этих строк, живущего далеко от улицы Петухова, не будет учтено при подведении итогов. А вот из местных жителей никто так и не высказался по поводу желания застройщика построить очередную высотку без парковочных мест.
Стоит заметить, что мнения, высказанные жителями в ходе общественных обсуждений, носят только рекомендательный характер для городского департамента строительства и архитектуры, который готовит финальное заключение для депутатов горсовета, которые и принимают окончательное решение. Однако результаты общественного обсуждения могут стать веским аргументом при обращении в суд с требованием отмены решений, принятых без реального учета мнения горожан. А если это мнение никак официально не закреплено, то почва для дальнейшего отстаивания своих законных интересов становится весьма зыбкой.