Заходим в этот раздел, и чтобы отсечь ненужную нам информацию, в левой колонке настраиваем два вкладки. В разделе "Статус" выбираем вкладку "Общественные обсуждения". Таким образом, нам будут показаны только текущие обсуждения. А в разделе "Организатор общественных обсуждений" выбираем "Мэрия города Новосибирска". То есть, будет отсечена информация, которая касается других муниципалитетов Новосибирской области. Согласно правилам, в обсуждениях могут участвовать только жители муниципального образования, то есть, новосибирец не сможет оставить свое мнение под предложением администрации города Оби, или, например, Татарского района.