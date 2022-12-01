Павел Матренычев из Новосибирска получил награду за спасение российских летчиков

"Один из ярких примеров — подвиг уроженца Новосибирской области Павла Матренычева. Он за бои на Киевском направлении еще в начале проведения СВО награжден орденом Мужества. Уже в пути вторая награда — за спасение российских летчиков. Павел — многодетный отец, дома его ждут жена и трое детей. Поздравляю Павла Алексеевича с высокой наградой!" — написал в своем канале губернатор.