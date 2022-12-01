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Posted 1 декабря 2022, 11:28

Published 1 декабря 2022, 11:28

Modified 1 декабря 2022, 11:34

Updated 1 декабря 2022, 11:34

Павел Матренычев из Новосибирска получил награду за спасение российских летчиков

1 декабря 2022, 11:28
Сообщение о второй награде офицера из Новосибирска появилось в официальном Telegram-канале губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

"Один из ярких примеров — подвиг уроженца Новосибирской области Павла Матренычева. Он за бои на Киевском направлении еще в начале проведения СВО награжден орденом Мужества. Уже в пути вторая награда — за спасение российских летчиков. Павел — многодетный отец, дома его ждут жена и трое детей. Поздравляю Павла Алексеевича с высокой наградой!" — написал в своем канале губернатор.

Наградные документы пока не получены. По предварительной информации вторая награда — тоже орден Мужества.

Ранее новосибирская прокуратура обвинила Центр социальной помощи населению в игнорировании переселенцев из ЛНР и ДНР.

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#Новосибирск#Андрей Травников
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