Павел Матренычев из Новосибирска получил награду за спасение российских летчиков

"Один из ярких примеров — подвиг уроженца Новосибирской области Павла Матренычева. Он за бои на Киевском направлении еще в начале проведения СВО награжден орденом Мужества. Уже в пути вторая награда — за спасение российских летчиков. Павел — многодетный отец, дома его ждут жена и трое детей. Поздравляю Павла Алексеевича с высокой наградой!" — написал в своем паблике губернатор.
Наградные документы пока не получены. По предварительной информации вторая награда — тоже орден Мужества.
Ранее новосибирская прокуратура обвинила Центр социальной помощи населению в игнорировании переселенцев из ЛНР и ДНР.