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Павел Матренычев из Новосибирска получил награду за спасение российских летчиков

Сегодня, 11:28
Фото: Telegram-канал "Травников Андрей"
Награждение военного
Сообщение о второй награде офицера из Новосибирска появилось в официальном Telegram-канале губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

"Один из ярких примеров — подвиг уроженца Новосибирской области Павла Матренычева. Он за бои на Киевском направлении еще в начале проведения СВО награжден орденом Мужества. Уже в пути вторая награда — за спасение российских летчиков. Павел — многодетный отец, дома его ждут жена и трое детей. Поздравляю Павла Алексеевича с высокой наградой!" — написал в своем паблике губернатор.

Наградные документы пока не получены. По предварительной информации вторая награда — тоже орден Мужества.

Ранее новосибирская прокуратура обвинила Центр социальной помощи населению в игнорировании переселенцев из ЛНР и ДНР.

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#Новосибирск#Павел Матренычев#Орден Мужества#Андрей Травников
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