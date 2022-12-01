На Рождество в январе 2023 года в Новосибирске пройдет крупный фестиваль мастеров колокольного звона, сообщил в четверг, 1 декабря, мэр Анатолий Локоть.
"Я подписал уже несколько обращений в разные епархии Российской Федерации, чтобы приняли решение владыки, которые руководят этими епархиями, о командировании своих специалистов колокольного звона к нам на этот фестиваль", - рассказал глава муниципалитета.
Кроме того, в рамках празднования Рождества состоится торжественная церемония передачи символа "Новогодней столицы России", филигранной снежинки, городу Суздаль, подчеркнул Анатолий Локоть.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске почти в два раза вырос спрос на Деда Мороза и Снегурочку.