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Программу празднования Рождества-2023 назвали в Новосибирске

Сегодня, 05:40
Фото: 1MI
Рождество-2023 пройдет под колокольный перезвон

Как в Новосибирске отпразднуют Рождество в январе 2023 года

Главным рождественским событием в Новосибирске станет фестиваль колокольного звона, на который пригласили звонарей из разных городов страны

На Рождество в январе 2023 года в Новосибирске пройдет крупный фестиваль мастеров колокольного звона, сообщил в четверг, 1 декабря, мэр Анатолий Локоть.

"Я подписал уже несколько обращений в разные епархии Российской Федерации, чтобы приняли решение владыки, которые руководят этими епархиями, о командировании своих специалистов колокольного звона к нам на этот фестиваль", - рассказал глава муниципалитета.
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Кроме того, в рамках празднования Рождества состоится торжественная церемония передачи символа "Новогодней столицы России", филигранной снежинки, городу Суздаль, подчеркнул Анатолий Локоть.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске почти в два раза вырос спрос на Деда Мороза и Снегурочку.

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#Общество#Новосибирск#Рождество#2023#Колокола
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