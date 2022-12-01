С 1 декабря россиянам станет доступна медпомощь без предъявления полиса ОМС

По словам председателя ФОМС, ранее для получения медицинской помощи, за исключением чрезвычайных ситуаций, необходимо было носить с собой полис ОМС в бумажном или пластиковом формате. Теперь же, после появления цифрового полиса, пациентам не придется носить с собой лишних документов, и это не повлияет на оказание медпомощи. Баланин подчеркивает, что при этом полисы ОМС на материальных носителях остаются актуальными и не нуждаются в замене.