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С 1 декабря россиянам станет доступна медпомощь без предъявления полиса ОМС

Сегодня, 06:44
Фото: piqsels.com
С 1 декабря в России в силу вступают новые цифровые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь россиянам при посещении медучреждения достаточно будет предъявить паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

Цифровые медполисы будут оформлены всем гражданам, застрахованным в системе ОМС, которые подали свои актуальные данные по удостоверяющим личность документам, пишет rg.ru.

Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал, что для россиян, застрахованных в системе ОМС, не вводится никаких новых правил — полисы, которые имеются у них на руках, будут по-прежнему актуальны. Но благодаря созданию  реестра застрахованных лиц пациентам уже не придется носить полис в поликлинику — достаточно назвать его номер.

По словам председателя ФОМС, ранее для получения медицинской помощи, за исключением чрезвычайных ситуаций, необходимо было носить с собой полис ОМС в бумажном или пластиковом формате. Теперь же, после появления цифрового полиса, пациентам не придется носить с собой лишних документов, и это не повлияет на оказание медпомощи. Баланин подчеркивает, что при этом полисы ОМС на материальных носителях остаются актуальными и не нуждаются в замене. 

Россияне, которые появились на свет позже 1 декабря 2022 года, начнут автоматически включаться в перечень застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении.

Лица, которые оформили российское гражданство, будут сразу же вноситься в реестр согласно личным данным, переданным органами внутренних дел.

Также начнут действовать и новые нормы персонифицированного учета в системе ОМС, согласно которым сведения о застрахованных гражданах будут внесены в Единый реестр застрахованных лиц. Это поможет избежать проблемы дублирования информации, позволит ускорить процедуру выдачи документов и обеспечить возможность обмена информацией между субъектами системы ОМС.

Вся информация заносится в ГИС ОМС, чтобы обеспечить безопасность всей цифровой инфраструктуры, и конкретно — персональных сведений о всех участниках.

Если гражданин по какой-либо причине лишится полиса ОМС на материальном носителе, он сможет подать заявление в свою страховую медицинскую компанию, чтобы получить выписку из единого регистра со штрихкодом.

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