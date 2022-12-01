Шесть автомобилей попали в ДТП в Новосибирске

Первым про аварию сообщил паблик «АСТ-54», очевидцы подробно описали случившееся.
ДТП произошло в Заельцовском районе на улице Линейной. Женщина за рулем Toyota Camri въехала в Kia Rio X-Line и после этого протаранила еще четыре машины, стоящие на парковке. Кроме упомянутых автомобилей пострадали, по словам очевидцев, еще четыре иномарки – седаны Toyota Premio и Toyota Avensis универсал Subaru Out Back, хэтчбэк Daihatsu Move.
В городском отделе ГИБДД изданию НГС рассказали, в аварии обошлось без пострадавших, а ДТП оформили с так называемым материальным ущербом.
В результате столкновения двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадали 17 человек.