Шесть автомобилей попали в ДТП в Новосибирске

ДТП произошло в Заельцовском районе на улице Линейной. Женщина за рулем Toyota Camri въехала в Kia Rio X-Line и после этого протаранила еще четыре машины, стоящие на парковке. Кроме упомянутых автомобилей пострадали, по словам очевидцев, еще четыре иномарки – седаны Toyota Premio и Toyota Avensis универсал Subaru Out Back, хэтчбэк Daihatsu Move.