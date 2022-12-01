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Шесть автомобилей попали в ДТП в Новосибирске

Сегодня, 15:31
Фото: VK-паблик «АСТ-54»
массовая авария
ДТП произошло в Заельцовском районе на улице Линейной, по предварительным данным в аварии никто не пострадал.

Первым про аварию сообщил паблик «АСТ-54»,  очевидцы подробно описали случившееся. 

ДТП произошло в Заельцовском районе на улице Линейной. Женщина за рулем Toyota Camri въехала в Kia Rio X-Line и после этого протаранила еще четыре машины, стоящие на парковке. Кроме упомянутых автомобилей пострадали, по словам очевидцев, еще четыре иномарки – седаны Toyota Premio и Toyota Avensis универсал Subaru Out Back, хэтчбэк Daihatsu Move. 

В городском отделе ГИБДД изданию НГС рассказали, в аварии обошлось без пострадавших, а ДТП оформили с так называемым материальным ущербом.

В результате столкновения двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадали 17 человек.

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#ДТП#Новосибирск#Массовое#6 машин#Происшествия#Транспорт
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