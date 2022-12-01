Тимур Родригез рассказал, как провел несколько дней лета в Новосибирске

Posted 1 декабря 2022, 03:52
Published 1 декабря 2022, 03:52
Modified 1 декабря 2022, 03:54
Updated 1 декабря 2022, 03:54
В Новосибирск звезды приехали в рамках тревел-шоу «Руссо Экспрессо». Ведущие путешествуют по городам Транссибирской магистрали 1,5 месяца, имея на руках определенный бюджет.
Каграманову повезло – он получил приличный лимит на отдых в столице Сибири, а Родригезу пришлось выживать на 3 тысячи рублей в день.
Так без ограничений Роман полетал над городом, посетил занятия виндсерфингом и записал трек в местной студии. А Тимур покатался на метро и трамваях, погулял по Михайловской набережной и в Академгородке.