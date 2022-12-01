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Тимур Родригез рассказал, как провел несколько дней лета в Новосибирске

Сегодня, 03:52
Фото: Телеканал "Пятница"/кадр из шоу «Руссо Экспрессо»
Чем занимались Тимур Родригез и Роман Каграманов летом в Новосибирске
Известный певец Тимур Родригез и блогер Роман Каграманов были замечены летом в Новосибирске. Недавно стало известно, чем они занимались в нашем мегаполисе.

В Новосибирск звезды приехали в рамках тревел-шоу «Руссо Экспрессо». Ведущие путешествуют по городам Транссибирской магистрали 1,5 месяца, имея на руках определенный бюджет.

Каграманову повезло – он получил приличный лимит на отдых в столице Сибири, а Родригезу пришлось выживать на 3 тысячи рублей в день.

Так без ограничений Роман полетал над городом, посетил занятия виндсерфингом и записал трек в местной студии. А Тимур покатался на метро и трамваях, погулял по Михайловской набережной и в Академгородке.

Телеведущий Тимур Родригез прилетел в Новосибирск
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Шоу
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