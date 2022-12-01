В Новосибирске без тепла остались 45 домов и три детсада

Сегодня же появилась информация, что без отопления и горячей воды остались 33 дома в Октябрьском районе Новосибирска. Помимо прекращения теплоснабжения местные жители жалуются на "туман" - пар поднимается над улицей Взлетного от хлынувшего из лопнувшей трубы кипятка.