В Новосибирске без тепла остались 45 домов и три детсада

"До 8:00 утра 2 декабря устраняем дефект на магистральном трубопроводе по ул. Ключ-Камышенское плато. (...) В контуре отключения - 45 жилых домов и 3 детских сада”, - говорится в публикации в Telegram-канале “СГК Новосибирск”.
В компании уточнили, что в устранении аварии задействованы семь рабочих и спецтехника - “делаем все необходимое, чтобы провести ремонт без промедления”.
Вышедший из строя трубопровод был проложен в 1988 году, добавили там.
Сегодня же появилась информация, что без отопления и горячей воды остались 33 дома в Октябрьском районе Новосибирска. Помимо прекращения теплоснабжения местные жители жалуются на "туман" - пар поднимается над улицей Взлетного от хлынувшего из лопнувшей трубы кипятка.
Кроме того, тепло перестали подавать в более 20 жилых домов на улицах Плахотного и Пермитина.