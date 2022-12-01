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В Новосибирске без тепла остались 45 домов и три детсада

Сегодня, 12:52
Фото: Flickr
В столице Сибири из-за аварии на теплосетях отключено отопление в 45 жилых домах и трех детских садах, сообщила “Сибирская генерирующая компания” (СГК).

"До 8:00 утра 2 декабря устраняем дефект на магистральном трубопроводе по ул. Ключ-Камышенское плато. (...) В контуре отключения - 45 жилых домов и 3 детских сада”, - говорится в публикации в Telegram-канале “СГК Новосибирск”.

В компании уточнили, что в устранении аварии задействованы семь рабочих и спецтехника - “делаем все необходимое, чтобы провести ремонт без промедления”.

Вышедший из строя трубопровод был проложен в 1988 году, добавили там.

Сегодня же появилась информация, что без отопления и горячей воды остались 33 дома в Октябрьском районе Новосибирска. Помимо прекращения теплоснабжения местные жители жалуются на "туман" - пар поднимается над улицей Взлетного от хлынувшего из лопнувшей трубы кипятка.

Кроме того, тепло перестали подавать в более 20 жилых домов на улицах Плахотного и Пермитина.

Детский сад и 24 дома остались без отопления в Новосибирске
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#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#Теплосети#Авария
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