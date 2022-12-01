Рисунок на жилом доме в центре столицы Сибири принадлежит знаменитому граффитисту, мексиканцу Трепо Паркеру. Несколько его уникальных работ можно увидеть на стенах зданий в Новосибирске, остальные за рубежом. В сентябре этого года Паркер посетил наш город и решил с помощью искусства поблагодарить врачей за тяжелый труд в период борьбы с пандемией COVID-19. Тогда-то он и нарисовал на здании Фрунзе, 4 врача, держащего в руках сердце.
Мурал настолько понравился сибирякам и гостям города, что осенью вокруг него собирались толпы людей с фотоаппаратами. А спустя несколько месяцев рисунок признали несанкционированным объектом.
«Причиной демонтажа панно на Фрунзе, 4 стал тот факт, что его размещение не соответствует требованиям положения мэрии от 08.12.2015 № 7056. В ходе общественного обсуждения можно будет направить замечания и предложения по поводу размещения этого мурала», - уточнили Atas.info в муниципалитете.
Граффити пытается отстоять частная клиника, которая располагается в здании с ним. Представители обратились в мэрию с предложением внести его в реестр монументально-декоративного оформления.
Судьбу граффити обсудят новосибирцы на портале мэрии с 29 ноября 2022 года по 12 декабря 2022 года. Решение объявят не позднее 20 декабря этого года.
Напомним, ранее журналист Atas.info разобрался, как проходили общественные обсуждения, связанные со строительством высоток на улице Урицкого в Новосибирске - эта история обернулась скандалом.