Рисунок на жилом доме в центре столицы Сибири принадлежит знаменитому граффитисту, мексиканцу Трепо Паркеру. Несколько его уникальных работ можно увидеть на стенах зданий в Новосибирске, остальные за рубежом. В сентябре этого года Паркер посетил наш город и решил с помощью искусства поблагодарить врачей за тяжелый труд в период борьбы с пандемией COVID-19. Тогда-то он и нарисовал на здании Фрунзе, 4 врача, держащего в руках сердце.