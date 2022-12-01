В Новосибирске ищут 14-летнего подростка, не вернувшегося из школы

"Пропал Бакланов Павел, 14 лет, Октябрьский район, г.Новосибирск. С 21 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно", - сообщается на странице отряда во "Вконтакте".
Рост мальчика 155 см, телосложение худощавое, волосы русые. Он был одет в темно-синюю куртку, сине-голубую олимпийку, черные штаны, полностью покрытые белыми надписями, на ногах темные кроссовки.
В понедельник в столице Сибири нашли 12-летнего мальчика, который также не пришел домой после уроков. По словам волонтеров «Лизы Алерт», сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.