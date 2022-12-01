В Новосибирске решен вопрос с финансированием строительства музыкальной школы в Советском районе, на улице Терешковой, в самом центре жилой застройки Академгородка. Как сообщил мэр Анатолий Локоть в четверг, 1 декабря, работы на площадке начнутся в следующем году и займут три года. Строительство будет идти за счет средств бюджета Новосибирской области.
"Много было обращений от жителей Академгородка. Там сегодня музыкальная школа в полуподвальном помещении вынуждена ютиться и здание свое абсолютно необходимо", - сказал глава муниципалитета, отметив, что стройка будет идти в рамках проекта "Академгородок 2.0".
Стоимость строительства Анатолий Локоть назвать затруднился.
Строительство музыкальной школы на улице Терешковой мэрия анонсировала еще в 2014 году. В 2018 разрешение на строительство было выдано компании "Роснефтегазстрой-Академинвест". Однако все закончилось только вырубкой деревьев и подготовкой котлована. Стройка остановилась на фоне протестов местных жителей и неготовности мэрии компенсировать часть затрат застройщика на возведение социального объекта. Позже в мэрии признали, что строительство возможно только при финансовой помощи вышестоящих бюджетов.