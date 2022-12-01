atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске музыкальную школу в Академгородке начнут строить в 2023 году

Сегодня, 05:22
Фото: 1MI
Сейчас музыкальная школа работает в цокольном этаже лицея № 130

Музыкальную школу построят в новосибирском Академгородке

Получено подтверждение финансирования строительства здания музыкальной школы в новосибирском Академгородке. О необходимости ее возведения говорят уже много лет

В Новосибирске решен вопрос с финансированием строительства музыкальной школы в Советском районе, на улице Терешковой, в самом центре жилой застройки Академгородка. Как сообщил мэр Анатолий Локоть в четверг, 1 декабря, работы на площадке начнутся в следующем году и займут три года. Строительство будет идти за счет средств бюджета Новосибирской области.

"Много было обращений от жителей Академгородка. Там сегодня музыкальная школа в полуподвальном помещении вынуждена ютиться и здание свое абсолютно необходимо", - сказал глава муниципалитета, отметив, что стройка будет идти в рамках проекта "Академгородок 2.0".

Стоимость строительства Анатолий Локоть назвать затруднился.

Строительство музыкальной школы на улице Терешковой мэрия анонсировала еще в 2014 году. В 2018 разрешение на строительство было выдано компании "Роснефтегазстрой-Академинвест". Однако все закончилось только вырубкой деревьев и подготовкой котлована. Стройка остановилась на фоне протестов местных жителей и неготовности мэрии компенсировать часть затрат застройщика на возведение социального объекта. Позже в мэрии признали, что строительство возможно только при финансовой помощи вышестоящих бюджетов.

Читайте также:
Академгородок замерзает из-за недостатка отопленияНовосибирский Академгородок протестует против продажи землиВоды не хватает поселку инноваторов под Новосибирском – это часть Академгородка 2.0
#Город#Новосибирск#Строительство#Школа#Академгородок
Подпишитесь
Рестораны и Музей смерти – чем привлекают в "Новогоднюю столицу России" Новосибирск
30 ноября 03:42
Раскрыты шокирующие кадры ДТП с двумя новосибирскими трамваями
Сегодня, 01:46
Общественные обсуждения на сайте "Электронная демократия" - инструкция по голосованию
Сегодня, 02:59
Тарифы ЖКХ повышены в Новосибирской области сегодня 1 декабря 2022 - размеры платежей
Сегодня, 01:07
Центр Новосибирска украсили к Новому году-2023 – что там появилось
Сегодня, 03:27
Елочные базары не открылись 1 декабря в Новосибирске, как было обещано
Сегодня, 04:42