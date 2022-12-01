В Новосибирске отремонтируют музей Кондратюка благодаря космонавтам

«Мы получили подтверждение о нашем вхождении в федеральный проект по восстановлению музея на улице Советской. Ранее там размещалась большая экспозиция, посвящённая Юрию Кондратюку. Здание долго простояло, оно аварийное и требует реконструкции», - сказал мэр Локоть.
По словам градоначальника, большую помощь в вопросе восстановления музея властям оказала «Ассоциация музеев космонавтики». В частности, её глава, летчик-космонавт, дважды герой СССР Владимир Джанибеков.
Отметим, музей им. Ю.В. Кондратюка расположен на перекрестке улиц Советской и Потанинской. В этом здании когда-то жил и работал один из основоположников российской космонавтики. Поэтому в числе экспозиций - его архивные фото, макеты самолетов и ракет, документы и книги о космосе.
Напомним, ранее в космос на корабле Илона Маска отправилась женщина-космонавт родом из Новосибирска Анна Кикина.