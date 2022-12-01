В Новосибирске отремонтируют музей Кондратюка благодаря космонавтам

Отметим, музей им. Ю.В. Кондратюка расположен на перекрестке улиц Советской и Потанинской. В этом здании когда-то жил и работал один из основоположников российской космонавтики. Поэтому в числе экспозиций - его архивные фото, макеты самолетов и ракет, документы и книги о космосе.