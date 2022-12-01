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В Новосибирске отремонтируют музей Кондратюка благодаря космонавтам

Сегодня, 05:43
Фото: memorialnyy-muzey-imeni-yuv-kondratyuka
В Новосибирске отремонтируют музей Кондратюка благодаря космонавтам
Мэрия Новосибирска получит федеральные деньги на реконструкцию музея имени Ю.В. Кондратюка. Об этом заявил глава города Анатолий Локоть на «Часе прессы» 1 декабря, отметив, что добиться финансирования им помогли космонавты.
«Мы получили подтверждение о нашем вхождении в федеральный проект по восстановлению музея на улице Советской. Ранее там размещалась большая экспозиция, посвящённая Юрию Кондратюку. Здание долго простояло, оно аварийное и требует реконструкции», - сказал мэр Локоть.

По словам градоначальника, большую помощь в вопросе восстановления музея властям оказала «Ассоциация музеев космонавтики». В частности, её глава, летчик-космонавт, дважды герой СССР Владимир Джанибеков.

Отметим, музей им. Ю.В. Кондратюка расположен на перекрестке улиц Советской и Потанинской. В этом здании когда-то жил и работал один из основоположников российской космонавтики. Поэтому в числе экспозиций - его архивные фото, макеты самолетов и ракет, документы и книги о космосе.

Напомним, ранее в космос на корабле Илона Маска отправилась женщина-космонавт родом из Новосибирска Анна Кикина.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Музей#Ремонт#Космонавт
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