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В Новосибирской области иски за врачебные ошибки доходят до 16 млн рублей

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI
Деньги
Юлия Стебикина, медицинский юрист из Новосибирска, рассказала какие иски выдвигают врачам, совершившим ошибки.

Рекордный иск на 16 миллионов рублей, поданный роженицей из Барабинска, оспорить в суде не удалось. У женщины был травмирован ребенок, который останется инвалидом на всю жизнь.

В беседе с журналистами из Сиб.фм юрист рассказала почему столь крупные суммы взымаются в ситуации, когда врачебная ошибка ведет к инвалидизации пациента.

«Самая большая сумма морального вреда, 10 млн рублей, была взыскана в пользу ребенка, 5 млн — в пользу матери и 1 млн — в пользу отца», — пояснила юрист ситуацию с родами в Барабинске.

Однако не всегда суд утверждает такой размер компенсации.

«Может быть иск от 100 тысяч рублей. И, как это было в Барабинске — до 16 миллионов рублей. Среднестатистическая сумма составляет где-то 5 миллионов рублей», — резюмировала Стебикина.

Ранее новосибирский врач рассказал о первых симптомах ВИЧ, помогающих вовремя диагностировать страшную болезнь.

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#Общество#Врачи#Ошибка#Компенсация#Новосибирск
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