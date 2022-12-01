В Новосибирской области иски за врачебные ошибки доходят до 16 млн рублей

Рекордный иск на 16 миллионов рублей, поданный роженицей из Барабинска, оспорить в суде не удалось. У женщины был травмирован ребенок, который останется инвалидом на всю жизнь.
В беседе с журналистами из Сиб.фм юрист рассказала почему столь крупные суммы взымаются в ситуации, когда врачебная ошибка ведет к инвалидизации пациента.
«Самая большая сумма морального вреда, 10 млн рублей, была взыскана в пользу ребенка, 5 млн — в пользу матери и 1 млн — в пользу отца», — пояснила юрист ситуацию с родами в Барабинске.
Однако не всегда суд утверждает такой размер компенсации.
«Может быть иск от 100 тысяч рублей. И, как это было в Барабинске — до 16 миллионов рублей. Среднестатистическая сумма составляет где-то 5 миллионов рублей», — резюмировала Стебикина.
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