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Володин организовал опрос о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Сегодня, 12:40
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин путем опроса выясняет мнение россиян в отношении необходимости запрета суррогатного материнства для иностранных лиц.

Рассмотрение вопроса, посвященного запрету пользоваться услугами суррогатного материнства в России для иностранцев, назначено на следующую неделю. Принятие такого решения защитит российских малышей от продажи в другие государства, передает dumatv.ru со ссылкой на Телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Стать участником онлайн-опроса можно здесь.

Напомним, что председатель Госдумы уже заявлял о важности запрета суррогатного материнства для иностранцев. Он поручил разработать соответствующий законопроект, который депутаты одобрили в первом чтении 24 мая.

#Светлана Павлова
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