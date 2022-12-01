Володин организовал опрос о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Рассмотрение вопроса, посвященного запрету пользоваться услугами суррогатного материнства в России для иностранцев, назначено на следующую неделю. Принятие такого решения защитит российских малышей от продажи в другие государства, передает dumatv.ru со ссылкой на Телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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Напомним, что председатель Госдумы уже заявлял о важности запрета суррогатного материнства для иностранцев. Он поручил разработать соответствующий законопроект, который депутаты одобрили в первом чтении 24 мая.