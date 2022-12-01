Володин организовал опрос о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Рассмотрение вопроса, посвященного запрету пользоваться услугами суррогатного материнства в России для иностранцев, назначено на следующую неделю. Принятие такого решения защитит российских малышей от продажи в другие государства, передает dumatv.ru со ссылкой на Телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина.