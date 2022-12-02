БСК планирует полностью удовлетворить потребности производителей в диоксиде титана

Posted 2 декабря 2022, 07:02
Published 2 декабря 2022, 07:02
Modified 31 июля 2023, 12:57
Updated 31 июля 2023, 12:57
Среди таких — Башкирская содовая компания, одно из крупнейших химических производств Башкирии и всей России, обеспечивающих всю страну пищевой и кальцинированной содой, ПВХ и десятками других наименований востребованной продукции.
2021 год компания завершила с рекордными показателями и по объемам произведенной продукции, и по финансовым показателям. По словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, компания рассматривает сегодняшнюю ситуацию как уникальный шанс для обеспечения химического суверенитета страны и не собирается отказываться от амбициозных планов по модернизации производств.
БСК не один год акцентировала внимание на том, что химический суверенитет России не менее важен, чем продовольственная безопасность. Ломка сложившейся десятилетиями структуры экспорта и импорта химической продукции остро поставила вопрос импортозамещения по целому ряду выпадающих (из-за санкций) химических продуктов.
БСК целенаправленно занималась импортозамещением. Два ключевых проекта компании в этой сфере — производство диоксида титана и эмульсионного ПВХ.
До недавнего времени 70% диоксида титана, необходимого для качественной лакокрасочной продукции, импортировалось из США и ЕС. Единственный российский производитель — «Крымский титан» — простаивал. По решению федерального правительства Башкирская содовая компания взяла на себя техническую, технологическую и финансовую поддержку предприятия. Снять остроту проблемы позволили наработки БСК. В прошлом году компания подписала соглашение с Казахстаном о начале реализации проекта по созданию химического кластера по комплексной переработке сырья титан-цирконовых месторождений, занималась научно-технологическими разработками в этой сфере. План БСК предполагает на горизонте в 3-5 лет полностью удовлетворить потребности российских производителей в диоксиде титана и выйти на новые уровни в производстве циркониевой продукции вплоть до выпуска конечных изделий для автопрома.
«В ответ на санкционное давление мы видим усиление межрегиональной и производственной кооперации, — говорит генеральный директор БСК Эдуард Давыдов. — По сути, сегодня формируются новые кластеры российской экономики будущего. На ключевых направлениях развития концентрируются все необходимые ресурсы. И это правильно. Это как в известной даосской притче про прутья, которые легко переломать по одному, но невозможно сломать все вместе. Чем сильнее давление извне, тем быстрее и масштабнее идет консолидация предприятий химической отрасли».
Еще один знаковый проект БСК связан с производством эмульсионного ПВХ, который используется для производства обоев, напольных покрытий, линолеума. По этой продукции Россия также более чем на две трети зависела от импорта. Стартовавший проект БСК по созданию новой производственной линии позволит уже через несколько лет производить 50 тыс. тонн эмульсионного ПВХ в год.