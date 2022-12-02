Коммунальная авария в Дзержинском районе Новосибирска ликвидирована

Сообщение об аварийном отключении тепла и воды поступило в новосибирскую службу МЧС в шесть часов вечера.
На место коммунального ЧП была срочно отправлена аварийная бригада.
Работы продолжались менее двух часов и к восьми вечера авария была ликвидирована, теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено.
Сообщение о завершении работ разместили на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ранее сообщалось об аварии в Железнодорожном районе Новосибирска, оставившей 60 домов без горячей воды и отопления.