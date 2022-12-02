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Коммунальная авария в Дзержинском районе Новосибирска ликвидирована

Сегодня, 15:40
Фото: https://54.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4896168
Работа на месте происшествия
Новосибирские экстренные службы смогли ликвидировать аварию на теплотрассе в Дзержинском районе Новосибирска.

Сообщение об аварийном отключении тепла и воды поступило в новосибирскую службу МЧС в шесть часов вечера.

На место коммунального ЧП была срочно отправлена аварийная бригада.

Работы продолжались менее двух часов и к восьми вечера авария была ликвидирована, теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено.

Сообщение о завершении работ разместили на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ранее сообщалось об аварии в Железнодорожном районе Новосибирска, оставившей 60 домов без горячей воды и отопления.

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#Новосибирск#Авария#МЧС#Дзержинский район#Происшествия#Город
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