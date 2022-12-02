Новосибирский депутат Антонов назвал аутистами разработчиков рекламы про добровольцев

Напомним, что на юбилей области власти пригласили певицу Полину Гагарину. Это возмутило новосибирцев, так как на ее гонорар потратили 9 млн рублей. В свою очередь, депутат Ростислав Антонов предложил Гагариной отдать деньги на помощь людям, находящимся в зоне боевых действий, чтобы избежать народных волнений.