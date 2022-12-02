Новосибирский депутат Антонов назвал аутистами разработчиков рекламы про добровольцев

Речь идет о рекламе, которую создали пиарщики в целях агитации мужчин, чтобы они шли добровольцами на передовую. В ролике мотивируют большими деньгами. Это и задело новосибирского депутата Ростислава Антонова.
«В связи с этой, прости Господи, рекламой созданной какими-то аутистами у меня вопрос. А за какую сумму вы бы согласились рискнуть жизнью? Вот серьёзно? Сто, двести, триста? Вот, я бы, лично, за деньги туда вообще не поехал», - пишет народный избранник в телеграм-канале.
По словам Антонова, никакие деньги не заменят оторванной ноги или руки и никакие выплаты не компенсируют детям отсутствие отца. Большинство добровольцев едут в зону СВО не из-за денег, а отправляются туда с определенной внутренней целью и миссией, считает депутат.
«Не видят этого только авторы ролика и заказчики, посчитавшие народ за идиотов. За подобное творчество нужно гнать из профессии. Можно, кстати, сразу на передовую, окопы рыть», - подытожил народный избранник Ростислав Антонов.
Напомним, что на юбилей области власти пригласили певицу Полину Гагарину. Это возмутило новосибирцев, так как на ее гонорар потратили 9 млн рублей. В свою очередь, депутат Ростислав Антонов предложил Гагариной отдать деньги на помощь людям, находящимся в зоне боевых действий, чтобы избежать народных волнений.