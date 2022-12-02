Мэрия Новосибирска объявила на своем сайте общественное обсуждение по поводу судьбы мурала – оно стартовало ещё 29 ноября, но об этом никто не знал. Из-за этого горожане заподозрили властей в фикции и обмане. Якобы эту важную тему от них скрыли, да и голосование запустили в неудобном для массового пользователя формате.