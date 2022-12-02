Напомним, в четверг, 1 декабря, стало известно, что граффити на стене пятиэтажки по адресу Фрунзе, 4 городские власти планируют закрасить. Причиной стало «несанкционированное размещение». Это яркий и животрепещущий рисунок, на котором уставший доктор держит пламенное сердце. Он принадлежит известному художнику из Мексики Трепо Паркеру, побывавшему в столице Сибири в период борьбы с коронавирусом.
Мурал поистине стал украшением неприметной хрущевки в центре Новосибирска. На его фоне толпы горожан и гостей мегаполиса делают селфи. И они не хотят, чтобы этот арт-объект уничтожали. В паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» под постом о рисунке сибиряки оставляют гневные послания в адрес властей, требуют оставить в покое живопись.
Мэрия Новосибирска объявила на своем сайте общественное обсуждение по поводу судьбы мурала – оно стартовало ещё 29 ноября, но об этом никто не знал. Из-за этого горожане заподозрили властей в фикции и обмане. Якобы эту важную тему от них скрыли, да и голосование запустили в неудобном для массового пользователя формате.
Отметим, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии принимает рекомендации по проекту размещения рисунка в письменном формате на электронную почту. Найти все документы по этому арт-объекту можно на сайте муниципалитета, в разделе «Горожанам», во вкладке «Общественные обсуждения». Также об этом напомнила горожанам вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-канале.
«Как мы поняли, мэрия ждет от нас предложения и замечания по поводу размещения мурала. И их надо выслать на какую-то непонятную электронную почту, одни смогут это сделать, другие нет – не имеют такую возможность. Да и сложно понять, учтут ли твое мнение, может это все фикция. Ещё интересно, где они были раньше? Обсуждения закончатся уже через 1,5 недели, а об этом никто до сих пор не знает. Найти на сайте муниципалитета даже это голосование сложно, точнее, по факту, его просто нет», - высказался в разговоре с Atas.info новосибирец Дмитрий, столкнувшийся с проблемой при поиске общественного обсуждения на портале мэрии.
Рисунок доктора, принадлежащий мексиканскому художнику, украшает здание, в котором находится медицинский центр «Претор». Представители клиники уже связались с мэрией и предложили внести мурал в реестр монументально-декоративного оформления города.
Эта затея очень понравилась сибирякам. Для спасения граффити от уничтожения они создали петицию на сайте change.org. Под ней начали активно подписываться ценители искусства и за несколько часов она набрала около 30 голосов.
«Нужно, чтобы все узнали об этом кощунстве. Мурал нельзя закрашивать, серые, грязные и потрепанные здания не украшают наш город, а такие уникальные работы просто недопустимо стирать. Ещё хотя бы сутки, и больше людей подтянутся к петиции. Сделали, так сказать, свои обсуждения, без заморочек», - пояснили авторы петиции.
Напомним, общественное обсуждение по поводу удаления граффити с доктором, держащим сердце в руках идет на портале мэрии Новосибирска с 29 ноября 2022 года по 12 декабря 2022 года. Итоги озвучат не позднее 20 декабря этого года.
Ранее в Новосибирске прогремел скандал по поводу застройки улицы Ленина, где находится «Универсам» высотками. Мэрия, по обычаю, запустила общественные обсуждения на сайте «Электронная демократия», чтобы узнать мнение горожан, однако их голоса не были учтены.
Жители соседних домов несколько лет заявляли во все инстанции, что не желают видеть из окон своих квартир многоэтажки. А потом им стало известно, что на сайте муниципалитета до сих пор якобы идут обсуждения, но с накруткой голосов.