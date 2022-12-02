Ранее Atas.info уже рассказывал про смерть этого мальчика. Тогда родители обвинили в смерти своего сына врача-анестезиолога, который якобы был пьян. Кроме того, речь шла и о других врачах, которые не правильно лечили ребенка, рассказывала мать.