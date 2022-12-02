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Полуторамесячного мальчика похоронили под Новосибирском – что с ним произошло

Сегодня, 01:43
Фото: 1MI
Мальчик попал в больницу с признаками ОРВИ

В Новосибирской области простились с полуторамесячным младенцем

С младенцем простились в поселке Чистоозерном Новосибирской области, который скончался на больничной койке, говорится в ВК-группе «Новосибирск скорбит».

В посте говорится о смерти мальчика, умершего в больнице 22 ноября. Родителям выразили соболезнования. Однако дата прощания с малышом не уточняется.

Двухмесячный младенец умер в Чистоозерной ЦРБ под Новосибирском
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Ранее Atas.info уже рассказывал про смерть этого мальчика. Тогда родители обвинили в смерти своего сына врача-анестезиолога, который якобы был пьян. Кроме того, речь шла и о других врачах, которые не правильно лечили ребенка, рассказывала мать.

Мальчик скончался скоропостижно. Он заболел 17 ноября, а умер 22 числа. Его лечили от ОРВИ и давали антибиотики. После случившегося Минздрав сообщил о внутренней проверке. Дело взял на контроль Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ.

Главврач собирается вернуть на работу анестезиолога, обвиненного в смерти младенца
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#Эмилия Губарева#Общество#Дети
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