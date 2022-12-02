В посте говорится о смерти мальчика, умершего в больнице 22 ноября. Родителям выразили соболезнования. Однако дата прощания с малышом не уточняется.
Ранее Atas.info уже рассказывал про смерть этого мальчика. Тогда родители обвинили в смерти своего сына врача-анестезиолога, который якобы был пьян. Кроме того, речь шла и о других врачах, которые не правильно лечили ребенка, рассказывала мать.
Мальчик скончался скоропостижно. Он заболел 17 ноября, а умер 22 числа. Его лечили от ОРВИ и давали антибиотики. После случившегося Минздрав сообщил о внутренней проверке. Дело взял на контроль Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ.