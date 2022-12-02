atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Туалет для водителей простоял в Новосибирске ровно день – кому он понадобился

Сегодня, 09:53
Фото: 1MI
Туалет сломали за сутки, но новый пока не поставили

В Новосибирске туалет для водителей автобусов простоял один день

Неизвестные вандалы уронили туалет, который установили для водителей автобусов в Кировском районе Новосибирска, о чем стало известно из ВК-группы «Типичная Затулинка».

Биокабинку установили на остановке «Полевая» на Затулинке. Это конечная остановочная платформа для водителей автобусов. Однако туалет сломали на следующий день. Сделали это неизвестные вандалы, сообщают очевидцы.

Тот самый уже разбитый туалет
Фото: ВК/Типичная Затулинка

Известно, что сотрудники транспортных предприятий не раз жаловались властям на отсутствие уборной. Экипажи автобуса в итоге добились своего, и мэрия установила на остановке туалет.

Водители задаются вопросом, будут ли власти чинить кабинку или же менять. Автор поста пишет, что кондукторам и водителям «придется и дальше бегать в кусты».

Туалет хотят превратить в кафе на Михайловской набережной в Новосибирске
Узнать подробнее

Напомним, что на Михайловской набережной в Новосибирске туалет хотят превратить в кафе. Мэрия уже начала обсуждение проекта. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Транспорт#Туалет#Водитель#Остановка
Подпишитесь
В Новосибирске хотят удалить мурал с врачом, держащим сердце в руках
Вчера, 10:37
Новосибирский депутат Голиков Сергей погиб в спецоперации на Украине
Сегодня, 01:54
Общественные обсуждения на сайте "Электронная демократия" - инструкция по голосованию
Вчера, 02:59
Прорыв за прорывом: самые крупные коммунальные аварии Новосибирска за неделю
Сегодня, 07:36
Новосибирцев сплотил мурал с врачом: почему им сложно спасти граффити от удаления
Сегодня, 06:54
Новосибирский депутат Антонов назвал аутистами разработчиков рекламы про добровольцев
Сегодня, 07:58