Биокабинку установили на остановке «Полевая» на Затулинке. Это конечная остановочная платформа для водителей автобусов. Однако туалет сломали на следующий день. Сделали это неизвестные вандалы, сообщают очевидцы.
Известно, что сотрудники транспортных предприятий не раз жаловались властям на отсутствие уборной. Экипажи автобуса в итоге добились своего, и мэрия установила на остановке туалет.
Водители задаются вопросом, будут ли власти чинить кабинку или же менять. Автор поста пишет, что кондукторам и водителям «придется и дальше бегать в кусты».
Напомним, что на Михайловской набережной в Новосибирске туалет хотят превратить в кафе. Мэрия уже начала обсуждение проекта.