В поездку — со спокойным сердцем

И это не случайно: полис для путешественников по России ценен тем, что позволяет не только получить качественную медицинскую помощь в случае необходимости, но и покрыть существенные расходы в случае непредвиденных ситуаций. Например, если человек, у которого есть корпоративный полис ДМС, работает в Москве, его полис нередко действует только в столице. Соответственно, когда требуется помощь в других регионах, которые не включены в покрытие ДМС, будет действовать только ОМС. Но даже если программа ДМС не ограничена постоянным местом жительства, страховая компания возьмет на себя только оплату медицинских услуг в экстренной форме. А это далеко не все незапланированные расходы, с которыми турист может столкнуться во время поездки.