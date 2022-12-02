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Водитель маршрутки высадил 12-летнего школьника в мороз под Новосибирском

Сегодня, 08:23
Фото: 1MI
Под Новосибирском СК проверит водителя маршрутки, который высадил ребенка
Следком Новосибирской области проверит водителя маршрутки №1 в Татарске, который высадил 12-летнего мальчика. На него пожаловалась журналистам мама ребенка.

О том, что школьника выгнали из маршрутного такси в мороз, рассказала его родительница «Горсайту». Эта история произошла вечером 30 ноября. Мальчику пришлось пешком идти до дома приличное расстояние, и ещё через частный сектор.

По словам мамы, ребенок вернулся домой испуганный и простывший. Он был не так тепло одет для такого путешествия.

По этому инциденту СУ СКР региона начал доследственную проверку. Они проверят водителя и перевозчика на соблюдение правил оказания услуг по перевозке пассажиров.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Автобус
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