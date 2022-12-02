Водитель маршрутки высадил 12-летнего школьника в мороз под Новосибирском

О том, что школьника выгнали из маршрутного такси в мороз, рассказала его родительница «Горсайту». Эта история произошла вечером 30 ноября. Мальчику пришлось пешком идти до дома приличное расстояние, и ещё через частный сектор.
По словам мамы, ребенок вернулся домой испуганный и простывший. Он был не так тепло одет для такого путешествия.
По этому инциденту СУ СКР региона начал доследственную проверку. Они проверят водителя и перевозчика на соблюдение правил оказания услуг по перевозке пассажиров.