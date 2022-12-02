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Воробьев вручил награды добровольцам из Подмосковья, участвующим в СВО

Сегодня, 11:21
Фото: Пресс-служба Правительства МО
В ходе встречи с героями военной спецоперации и их семьями губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил военным почетные государственные награды — ордена Мужества и медали «За отвагу».

Воробьев заявил, что общество должно гордиться защитниками, самоотверженно исполняющими свой служебный долг. По словам губернатора, власти Московской области уделяют особое внимание решению вопросов, связанных с подготовкой добровольцев к СВО, выделяют им в том числе дополнительное оснащение, пишет newizv.ru

«Но самая главная наша задача — уделять внимание семьям. Об этом говорят и сами ребята, которые уходят исполнять свой долг», — констатировал Воробьев.

Губернатор вручил орден Мужества начальнику штаба батальона, капитану из Электростали Артему, добровольно отправившемуся на передовую еще в самом начале спецоперации. За плечами у него 15 лет службы. Он возглавлял разведывательно-огневую группу в должности заместителя командира батальона, уничтожил пулеметный расчет ВСУ и трех противников, после чего вывел из строя их боевую машину пехоты. При этом Артем спас своего раненого товарища. По возвращении из зоны СВО Артем решил восстановиться на службе и сразу же подал рапорт.

Орден Мужества получил старшина роты Дмитрий — доброволец из Сергиево-Посадского городского округа. Во время атаки позиций его отделения Дмитрий приказал открыть огонь, и ребята держались до последнего. Были ликвидированы 11 противников, а все остальные были разбиты артиллерией.

Медаль «За отвагу» вручили стрелку отделения взвода стрелковой роты добровольческого отряда Артему из Донбасса. Он и его сослуживцы успешно удержали опорный пункт ВСУ на рубеже обороны. В процессе боевых действий доброволец неоднократно рисковал жизнью, демонстрируя отвагу и невероятную выдержку.

Медаль «За отвагу» Воробьев вручил наводчику орудия, добровольцу из Орехово-Зуевского округа Александру. В мае во время минометного обстрела он вытащил с поля боя товарища с тяжелыми ранениями, невзирая на то, что тоже был ранен. 

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