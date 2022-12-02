Воробьев вручил награды добровольцам из Подмосковья, участвующим в СВО

Губернатор вручил орден Мужества начальнику штаба батальона, капитану из Электростали Артему, добровольно отправившемуся на передовую еще в самом начале спецоперации. За плечами у него 15 лет службы. Он возглавлял разведывательно-огневую группу в должности заместителя командира батальона, уничтожил пулеметный расчет ВСУ и трех противников, после чего вывел из строя их боевую машину пехоты. При этом Артем спас своего раненого товарища. По возвращении из зоны СВО Артем решил восстановиться на службе и сразу же подал рапорт.