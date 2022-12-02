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Житель НСО палкой избил несовершеннолетнего

Сегодня, 07:29
Фото: 1MI
Автомобиль СК
В поселке Чаны Новосибирской области пьяный мужчина несколько раз ударил палкой 17-летнего подростка, сообщает региональное управление СК РФ.

"По данным следствия, в ночное время в июне 2022 года на одной из улиц в рабочем поселке Чаны между мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и несовершеннолетним возникла ссора по незначительному поводу. В ходе словесного конфликта обвиняемый нанес не менее двух ударов деревянной палкой по голове и телу 17-летнего потерпевшего", - говорится в сообщении.

Пострадавший получил серьезные травмы, и был госпитализирован. Против его обидчика возбудили дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Подозреваемый полностью признал вину.

Сотрудники Следкома уже завершили расследование - “собрана достаточная доказательственная база”, материалы переданы в суд.

Ранее в ведомстве объяснили, кто и почему в такой форме задерживали участкового на улице Экваторной в Советском районе Новосибирска.

В Новосибирске силовики задержали мужчину в форме участкового
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#Новосибирская область#Общество#Происшествия#Подросток#Избиение
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