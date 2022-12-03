В субботу, 3 декабря, произошла авария на трубопроводе котельной Новосибирского электровозоремонтного завода в Первомайском районе города. В результате тепла и горячей воды лишились жители 24 домов. Без отопления так же остались два детских учреждения.
"Рассчитываем найти дефект и провести все необходимые работы сегодня до конца дня", - сообщили в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании".
Ранее мы рассказывали о том, что сегодня утром отопление вернулось в 74 дома в Железнодорожном районе, которые лишись тепла из-за аварии на трубопроводе театра "Красный факел".
По данным энергетиков, около 75% труб в системе теплоснабжения Новосибирска имеют критический износ и нуждаются в замене. Аварии происходят практически ежедневно. Читайте в нашем специальном материале о самых крупных коммунальных ЧП в городе за минувшую неделю.