2 декабря в центре Новосибирка включили новогоднюю иллюминацию. Больше всего горожане ждали, когда заработает "световой потолок" на улице Ленина, которую на три месяца превратили в пешеходную.
Люди восторгались, снимали на камеры смартфонов, но стоит сказать, что ощущение двоякое. В целом улица остается темной, возможно, потому что еще нет снега, пешеходная часть кажется узкой и какой-то не торжественной. Да и проработало здесь тожественное освещение около получаса. После того, как чиновники мэрии сделали тут групповое фото, лампочки отключили.
Зато Первомайский сквер сиял огнями и радовал глаз до глубокой ночи. По мнению редакции, сейчас это самое уютное и праздничное место в городе.
Два гиганских оленя и сани Деда Мороза - самое популярное место для селфи.
На дорожках в сквере раставили световые арки, проходя по которым, словно попадаешь в сказку.
Газоны украсили большими световыми шарами.
А фонтан из водного каскада превратили в световой.
Не забыли украсить гирлянадами и здание мэрии. А у входа поставили две симпатиченые елочки.
Оформление Театрального сквера гораздо скромнее, чем в прошлые годы. Две фотозоны-снежинки по бокам у елки, да пара светящихся ворот на дорожках.
К фотозонам у елки выстраивается очередь, чтобы сфотографироваться внутри гигантских снежинок, так что сделать снимок с минимумом людей в кадре не так-то просто.
Ранее в социальных сетях появлялись критические посты в адрес мэрии, мол, торопятся включить праздничную иллюминацию, так и новогоднее настроение можно потерять к 31 декабря. Нам кажется, что все сделано правильно.
А наступающий год будет всенепременно лучше, чем уходящий.