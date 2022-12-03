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Новогоднюю иллюминацию включили в Новосибирске - смотрим 12 лучших фото

Сегодня, 04:49
Фото: atas.info
Особенно красив Первомайский сквер

Центр Новосибирска украсили новогодними огнями - как изменился город

За месяц до Нового года в Новосибирске включили праздничную иллюминацию. По вечерним улицам в поисках новогоднего настроения прогулялись корреспонденты Atas.info

2 декабря в центре Новосибирка включили новогоднюю иллюминацию. Больше всего горожане ждали, когда заработает "световой потолок" на улице Ленина, которую на три месяца превратили в пешеходную.

Люди восторгались, снимали на камеры смартфонов, но стоит сказать, что ощущение двоякое. В целом улица остается темной, возможно, потому что еще нет снега, пешеходная часть кажется узкой и какой-то не торжественной. Да и проработало здесь тожественное освещение около получаса. После того, как чиновники мэрии сделали тут групповое фото, лампочки отключили. 

Зато Первомайский сквер сиял огнями и радовал глаз до глубокой ночи. По мнению редакции, сейчас это самое уютное и праздничное место в городе. 

Два гиганских оленя и сани Деда Мороза - самое популярное место для селфи.

На дорожках в сквере раставили световые арки, проходя по которым, словно попадаешь в сказку.

Газоны украсили большими световыми шарами.

А фонтан из водного каскада превратили в световой.

Не забыли украсить гирлянадами и здание мэрии. А у входа поставили две симпатиченые елочки.

Оформление Театрального сквера гораздо скромнее, чем в прошлые годы. Две фотозоны-снежинки по бокам у елки, да пара светящихся ворот на дорожках. 

К фотозонам у елки выстраивается очередь, чтобы сфотографироваться внутри гигантских снежинок, так что сделать снимок с минимумом людей в кадре не так-то просто.

Ранее в социальных сетях появлялись критические посты в адрес мэрии, мол, торопятся включить праздничную иллюминацию, так и новогоднее настроение можно потерять к 31 декабря. Нам кажется, что все сделано правильно.

А наступающий год будет всенепременно лучше, чем уходящий.

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