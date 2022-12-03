Люди восторгались, снимали на камеры смартфонов, но стоит сказать, что ощущение двоякое. В целом улица остается темной, возможно, потому что еще нет снега, пешеходная часть кажется узкой и какой-то не торжественной. Да и проработало здесь тожественное освещение около получаса. После того, как чиновники мэрии сделали тут групповое фото, лампочки отключили.