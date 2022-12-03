На станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области рано утром в субботу, 3 декабря, произошло ДТП на железнодорожных путях. На нерегулируемом переезде локомотив грузового поезда ударил в левый бок автомобиля Kia Sportage. Судя по всему, состав двигался с малой скоростью, поскольку автомобиль остался на путях, в нескольких метрах от переезда. Видео последствий аварии опубликовал подписчик паблика АСТ-54. По его словам, водитель серьезных травм не получил. Региональное управление ГИБДД пока официально инцидент не прокомментировало.