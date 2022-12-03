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Товарняк протаранил иномарку на железнодорожном переезде в Новосибирской области

Сегодня, 05:37
Фото: АСТ-54
Водителю повезло - он остался жив

Поезд снес с путей иномарку в Искитимском районе Новосибирской области

Водитель легкового автомобиля пытался проскочить железнодорожные пути перед приближающимся поездом, но не успел

На станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области рано утром в субботу, 3 декабря, произошло ДТП на железнодорожных путях. На нерегулируемом переезде локомотив грузового поезда ударил в левый бок автомобиля Kia Sportage. Судя по всему, состав двигался с малой скоростью, поскольку автомобиль остался на путях, в нескольких метрах от переезда. Видео последствий аварии опубликовал подписчик паблика АСТ-54. По его словам, водитель серьезных травм не получил. Региональное управление ГИБДД пока официально инцидент не прокомментировало.

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#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Авария#Железная дорога#Видео
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