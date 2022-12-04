Инцидент был в Академгородке 3 декабря на улице Иванова. Камеры с домофона жилого комплекса VIVANOVA зафиксировали падение парашютиста, который спрыгнул прямо с крыши 25-этажки.
Отметим, что бейсджампинг – это экстремальное занятие, где люди прыгают с небоскребов при помощи специальных парашютов. Таких случаев ранее в Новосибирске не происходило, сообщают «Родные берега».
В данном случае для парашютиста все закончилось благополучно, но малейший промах и его бы отбросило в сторону проводов ЛЭП. А там удар током просто неизбежен.
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