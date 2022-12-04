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Бейсджампер спрыгнул с 25-этажного дома в Академгородке – чем все закончилось

Сегодня, 02:56
Фото: Видео с камеры домофона, представлено "Родными берегами"
Момент падения парашютиста

В новосибирском Академгородке бейсджампер спрыгнул с 25-этажного дома

В Новосибирске произошел первый случай экстремального движения – бейсджампинга: мужчина спрыгнул на парашюте с крыши высотного дома.

Инцидент был в Академгородке 3 декабря на улице Иванова. Камеры с домофона жилого комплекса VIVANOVA зафиксировали падение парашютиста, который спрыгнул прямо с крыши 25-этажки.

Отметим, что бейсджампинг – это экстремальное занятие, где люди прыгают с небоскребов при помощи специальных парашютов. Таких случаев ранее в Новосибирске не происходило, сообщают «Родные берега».

В данном случае для парашютиста все закончилось благополучно, но малейший промах и его бы отбросило в сторону проводов ЛЭП. А там удар током просто неизбежен.

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Читайте также о том, как парень залез на крышу, цепляясь за балконы. «Скалолаза» прозвали человеком-пауком, ведь молодой мужчина спустился с крыши таким же способом.

#Эмилия Губарева#Новосибирск
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