Глухая новосибирская красавица завоевала титул вице-мисс конкурса красоты в Таиланде

Posted 4 декабря 2022, 07:21
Published 4 декабря 2022, 07:21
Modified 4 декабря 2022, 07:23
Updated 4 декабря 2022, 07:23
Титул вице-мисс на конкурсе красоты среди женщин с нарушением слуха Miss & Mister Deaf Universum – 2022 получила сибирячка Лидия Жукова. Девушка боролась в конкурсе с 27 по 3 декабря в Таиланде.
По словам директора Всероссийского конкурса красоты для глухих и слабослышащих женщин «Тихая Красота» Ангелины Балдаевой, девушка готовилась к конкурсу заранее.
К примеру, она занималась с репетитором, а именно брала уроки дефиле. Ходила она в национальном платье и кокошнике, пишет «Горсайт».
Лидию наградили короной. Помимо главного символа, ей вручили 87 тысяч рублей.
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