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Глухая новосибирская красавица завоевала титул вице-мисс конкурса красоты в Таиланде

Сегодня, 07:21
Фото: Скриншот с прямой трансляции
На фото Лидия Жукова

Глухая девушка из Новосибирска стала вице-мисс конкурса красоты в Таиланде

Второе место в международном конкурсе красоты завоевала уроженка Новосибирска Лидия Жукова.

Титул вице-мисс на конкурсе красоты среди женщин с нарушением слуха Miss & Mister Deaf Universum – 2022  получила сибирячка Лидия Жукова. Девушка боролась в конкурсе с 27 по 3 декабря в Таиланде.

По словам директора Всероссийского конкурса красоты для глухих и слабослышащих женщин «Тихая Красота» Ангелины Балдаевой, девушка готовилась к конкурсу заранее.

К примеру, она занималась с репетитором, а именно брала уроки дефиле. Ходила она в национальном платье и кокошнике, пишет «Горсайт».

Лидию наградили короной. Помимо главного символа, ей вручили 87 тысяч рублей.

 

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#Эмилия Губарева#Новосибирск
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