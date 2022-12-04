В Сузунском районе местные жители не раз встречали лосей на трассах. Министерство природы региона провело проверку и выяснило, что животных привлекает к дороге соль.
Как оказалось, лоси выходят к дороге есть снег с пескосоляной смесью, которой посыпают дорогу от гололеда. Оперативная группа Минприроды отгоняет диких животных в лес.
После установленной причины, дабы избежать ДТП, автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах, особенно утром и вечером, ведь в это время животные активно кормятся.
Читайте также о том, как пассажирский автобус раздавил лося на трассе. Это не единственное ДТП, произошедшее с участием диких животных. В 2022 году было более 80 аварий, в которых погибли лоси и косули.