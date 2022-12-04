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Лоси лижут соль на новосибирских дорогах

Сегодня, 03:28
Фото: 1MI
Животные выбегают на дороги

В Новосибирской области лоси лижут соль на дорогах

Животных привлекает пескосоляная смесь на дорогах Новосибирской области, о чем заявил в своем Тг-канале министр природы НСО Евгений Шестернин.

В Сузунском районе местные жители не раз встречали лосей на трассах. Министерство природы региона провело проверку и выяснило, что животных привлекает к дороге соль.

Как оказалось, лоси выходят к дороге есть снег с пескосоляной смесью, которой посыпают дорогу от гололеда. Оперативная группа Минприроды отгоняет диких животных в лес.

После установленной причины, дабы избежать ДТП, автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах, особенно утром и вечером, ведь в это время животные активно кормятся.

Междугородний автобус раздавил лося под Новосибирском
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Читайте также о том, как пассажирский автобус раздавил лося на трассе. Это не единственное ДТП, произошедшее с участием диких животных. В 2022 году было более 80 аварий, в которых погибли лоси и косули. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Животные
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