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В Новосибирске МВД купит 75 машин за 72 млн рублей

Сегодня, 14:37
Фото: 1MI
Поставить машины необходимо в 2023 году
Управление МВД по Новосибирской области купит 75 машин, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Из документации госзакупки следует, что главное управление МВД по региону закупит 75 машин. Максимальная цена контракта составила 72,1 млн рублей. Автомобили приобретаются в рамках гособоронзаказа.

Поставить специализированные машины необходимо в период с 10 января по 30 июня 2023 года. В заявке указывается, что 43 автомобиля должны быть трехдверными и на четырех человек, а остальные 32 – на пятерых.

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Все машины должны быть белыми и не старше 2022 года. Заявки принимаются до 12 декабря-2022. Итоги конкурса – 14 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что МВД собирается потратить на беспилотники 24 млн рублей. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#МВД#Закупка
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