В Новосибирске МВД купит 75 машин за 72 млн рублей

Из документации госзакупки следует, что главное управление МВД по региону закупит 75 машин. Максимальная цена контракта составила 72,1 млн рублей. Автомобили приобретаются в рамках гособоронзаказа.
Поставить специализированные машины необходимо в период с 10 января по 30 июня 2023 года. В заявке указывается, что 43 автомобиля должны быть трехдверными и на четырех человек, а остальные 32 – на пятерых.
Все машины должны быть белыми и не старше 2022 года. Заявки принимаются до 12 декабря-2022. Итоги конкурса – 14 декабря.
Напомним, ранее стало известно, что МВД собирается потратить на беспилотники 24 млн рублей.