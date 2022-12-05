atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Ах эта свадьба! Количество бракосочетаний удвоилось на фоне мобилизации

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI
Невеста на свадьбе

В ноябре 2022 новосибирские ЗАГСы зарегистрировали вдвое больше свадеб, чем в 2021

Согласно отчету, представленному новосибирскими ЗАГСами, 2467 пар решились сочетаться узами брака в ноябре этого года. В прошлом году за тот же период на ответственный шаг отважились лишь 1229 пар.

Стоит отметить, что сентябрь и октябрь 2022 года показал еще более внушительные цифры: 2816 и 2729 свадеб соответственно. В 2021 году новосибирцы заметно больше предпочитали первый месяц осени - сентябрь. В прошлом году девятый месяц стал медовым для 2250 пар. Свадьбу в октябре сыграли 1700 пар.  

Также новосибирцы стали чаще менять имена. За три осенних месяца ФИО в паспорте успели сменить 656 человек. За тот же период прошлого года этой услугой воспользовались 460 человек.

Ранее сообщалось, что армянскую свадьбу Мальвины и Оганеса показали на шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница».

Читайте также:
Депутаты Горсовета Новосибирска предлагают сократить траты на военные нуждыНовосибирцы будут получать увеличенную пенсию в 2023 году
#Общество#Новосибирск#Свадьба#Ноябрь#Загс
Подпишитесь
Новогоднюю иллюминацию включили в Новосибирске - смотрим 12 лучших фото
3 декабря 04:49
Кто такой депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев
Сегодня, 00:01
Бойцы элитного батальона «Вега» отбыли на СВО из Новосибирска
Сегодня, 03:23
Производство бронежилетов в Новосибирске переживает небывалый подъем
Сегодня, 08:30
Экс-внешний управляющий Курочка оспаривала сделки "Экологии-Новосибирск"
Сегодня, 09:30
Паника в вотсап: новосибирцы предупреждают детей о надвигающемся морозе – 50
Сегодня, 05:49