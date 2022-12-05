Ах эта свадьба! Количество бракосочетаний удвоилось на фоне мобилизации

Стоит отметить, что сентябрь и октябрь 2022 года показал еще более внушительные цифры: 2816 и 2729 свадеб соответственно. В 2021 году новосибирцы заметно больше предпочитали первый месяц осени - сентябрь. В прошлом году девятый месяц стал медовым для 2250 пар. Свадьбу в октябре сыграли 1700 пар.
Также новосибирцы стали чаще менять имена. За три осенних месяца ФИО в паспорте успели сменить 656 человек. За тот же период прошлого года этой услугой воспользовались 460 человек.
Ранее сообщалось, что армянскую свадьбу Мальвины и Оганеса показали на шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница».