Ах эта свадьба! Количество бракосочетаний удвоилось на фоне мобилизации

Стоит отметить, что сентябрь и октябрь 2022 года показал еще более внушительные цифры: 2816 и 2729 свадеб соответственно. В 2021 году новосибирцы заметно больше предпочитали первый месяц осени - сентябрь. В прошлом году девятый месяц стал медовым для 2250 пар. Свадьбу в октябре сыграли 1700 пар.