Банк «Открытие»: сибиряки - за продление госпрограмм льготной ипотеки в в 2023 году

Главные недостатки государственных программ льготной ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), по мнению жителей СФО - стимулируют рост цен на жилье (44%), слишком много ограничений в условиях выдачи кредитов (43%), слишком маленький размер кредита, чтобы купить подходящее по качеству жилье (17%) или жилье в крупном городе (13%). При этом 14% не обнаружили в таких программах никаких недостатков.