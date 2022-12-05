Позже статус расследования решений о размещении новых мусорных полигонов, которые предполагается построить в Новосибирской области в рамках так называемой "мусорной концессии", был повышен до "особо важного". Однако в результате первый отдел по расследованию особо важных дел не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.