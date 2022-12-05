Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин затребовал результаты проверки планов размещения мусорного полигона в районе села Раздольное. И.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову поручено доложить о результатах проверки и причинах, на основании которых вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении информационного центра СК России.
"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
В сентябре 2022 года Следственный отдел по городу Обь начал проверку действий правительства Новосибирской области, связанных с выделением земельного участка для размещения так называемого Правобережного мусорного полигона в пригороде Новосибирска. Проверка проходила по заявлению депутата Плотниковского сельсовета Новосибирского района Дмитрий Титова.
Позже статус расследования решений о размещении новых мусорных полигонов, которые предполагается построить в Новосибирской области в рамках так называемой "мусорной концессии", был повышен до "особо важного". Однако в результате первый отдел по расследованию особо важных дел не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.
Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.
Ранее обеспокоенные таким соседством люди уже проводили протестные акции и создали электронную петицию к президенту Путину с просьбой вмешаться в планы правительства Новосибирской области.