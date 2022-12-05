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Драка возле новосибирского ТЦ «Сибирский Молл» обернулась смертью

Сегодня, 01:42
Фото: ВКонтакте/АСТ-54
На место приехала реанимация

Новосибирец умер после драки из-за ДТП у ТЦ «Сибирский Молл»

Мужчина умер после драки возле торгового центра: перед этим он попал в ДТП, подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Кошурникова в Новосибирске. Там была авария возле ТЦ «Сибирский молл».

Между автомобилистами возник конфликт. Участники ссоры подрались между собой. Один из мужчин скончался на месте.

В инциденте разбирались сотрудники полиции. Причины смерти пострадавшего предстоит выяснить, но пока версия «по неустановленной причине».

В ВК-группе «АСТ-54» очевидцы предположили, что сибиряк умер из-за остановки сердца. Однако эта версия не имеет подтверждения.

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Напомним, что в начале ноября в Новосибирске конфликт из-за хиджабов закончился стрельбой. Националисты пристали к девушкам в хиджабах. 

#Транспорт#Происшествия#Погиб#Эмилия Губарева
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