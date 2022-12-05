Новосибирец умер после драки из-за ДТП у ТЦ «Сибирский Молл»

Инцидент произошел на улице Кошурникова в Новосибирске. Там была авария возле ТЦ «Сибирский молл».
Между автомобилистами возник конфликт. Участники ссоры подрались между собой. Один из мужчин скончался на месте.
В инциденте разбирались сотрудники полиции. Причины смерти пострадавшего предстоит выяснить, но пока версия «по неустановленной причине».
В ВК-группе «АСТ-54» очевидцы предположили, что сибиряк умер из-за остановки сердца. Однако эта версия не имеет подтверждения.
Напомним, что в начале ноября в Новосибирске конфликт из-за хиджабов закончился стрельбой. Националисты пристали к девушкам в хиджабах.