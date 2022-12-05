Экономический кризис 1991 года: как внепланово рухнула плановая экономика

В январе 1991-го грянула денежная реформа. Президент СССР Михаил Горбачев подписал Указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублевых банкнот образца 1961 года на новые. На обмен отводилось всего три дня. Он начался 23 января, а официально объявлено об этом стало 22-го в 21 час, когда все учреждения были закрыты. И к тому же ограничивалась сумма до 1000 рублей на одного человека. Одновременно была ограничена сумма наличных денег, доступных для снятия в Сберегательном банке — не более 500 рублей в месяц на одного вкладчика. На последних страницах паспорта сотрудники сберкасс делали отметки о снятых со вкладов суммах. Стали создаваться полукриминальные схемы обналичивания или обмена денег.