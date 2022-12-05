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Итоговое сочинение в школах 7 декабря 2022 – темы ФИПИ и направления

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
Всего на испытании будет шесть тем
Ежегодно одиннадцатиклассники пишут обязательное итоговое сочинение. В 2022 году экзамен пройдет 7 декабря. Все об итоговом сочинении 2022/23: даты пересдач, темы и требования.

Без написания итогового сочинения учеников 11 классов не допустят до сдачи ЕГЭ. Испытание засчитывается, только если школьник получил «зачет».

Когда будет итоговое сочинение в 2022/23 году?

7 декабря – главный и первый день испытания. Дополнительные этапы пройдут 2 февраля и 4 мая – это резервные даты пересдач.

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Критерии итогового сочинения: соответствие теме, аргументы из литературных произведений. Для написания сочинения одиннадцатиклассники остаются в своей школе. На работу дается 235 минут.

 

Какие темы будут использоваться в итоговом сочинении 2022/23?

В этом году принято решение не вводить новые темы. Это означает, что банк заданий уже сформирован с 2016 года. Все направления объединили в несколько блоков:

  • Духовно-нравственная жизнь человека;
  • Семья, общество и Отечество;
  • Природа и культура в жизни людей.
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Итоговые темы можно узнать только за пару минут до экзамена. Из каждого направления будет представлено по 2 темы. Всего тем – 6, а не 5, как было в прошлые годы. 

#Эмилия Губарева#Школа#Дети
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