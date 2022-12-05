Без написания итогового сочинения учеников 11 классов не допустят до сдачи ЕГЭ. Испытание засчитывается, только если школьник получил «зачет».
7 декабря – главный и первый день испытания. Дополнительные этапы пройдут 2 февраля и 4 мая – это резервные даты пересдач.
Критерии итогового сочинения: соответствие теме, аргументы из литературных произведений. Для написания сочинения одиннадцатиклассники остаются в своей школе. На работу дается 235 минут.
В этом году принято решение не вводить новые темы. Это означает, что банк заданий уже сформирован с 2016 года. Все направления объединили в несколько блоков:
Итоговые темы можно узнать только за пару минут до экзамена. Из каждого направления будет представлено по 2 темы. Всего тем – 6, а не 5, как было в прошлые годы.