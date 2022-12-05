"Перед Новым годом даже взрослые хотят верить в чудеса, и тем более, хотят поддержать эту веру в детях. Это можно сделать, написав вместе с ребенком письмо Деду Морозу" - рассказала учитель русского языка и литературы из города Бердска Новосибирской области Вера Отакулова, - "Письмо начинаем с приветствия, а дальше можно представиться и рассказать о немного себе - это правила вежливости, которые малыши могут освоить, благодаря письму Деду морозу, ведь в обычной жизни мы не так часто пишем письма."
Для маленьких детей подарок от Деда Мороза - слишком отдаленная перспектива, чтобы хорошо себя вести, а дети постарше прекрасно понимают, кто на самом деле покупает подарки. Но помочь в воспитании Дед Мороз все же может.
"Важно, чтобы ребенок понимал - Дед Мороз не подарит ему слона, ведь этот слон может разрушить дом. Щенка или котенка он тоже не сможет подарить, если у кого-то в семье, например, аллергия на шерсть или семья не может завести животное по каким-то другим причинам", - напомнила Вера Отакулова. Родителям стоит рассказать ребенку о правилах выбора подарка, так ребенок поймет, что важны не только его личные желания, важно учитывать какие-то пожелания близких людей.
Стоит рассказать ребенку, что Дед Мороз получает много писем - больше 200 тысяч писем каждый год, и все чего-то хотят от главного волшебника. Но волшебник тоже человек, и, может быть, ему будет приятно, если ребенок не только попросит подарок, но и спросит, как Деду Морозу живется, проявит к нему интерес.
Стоит ли рассказывать, что ребенок хорошо себя вел в прошлом году, чтобы получить подарок? Предложите ребенку самому определить, что он делал хорошо, а если ему сложно это сделать - помогите. Так ребенок учится оценивать свои поступки, становится взрослее.
Попросите ребенка подробно рассказать о подарке, который он хочет о Деда Мороза. Это поможет родителям избежать разочарований малыша на Новый год.
Что делать, если подарок, который просит ребенок у Деда Мороза по каким-то причинам невозможен - слишком дорог, или это что-то нематериальное, и не зависит от родителей? Просто мечтайте вместе, иногда достаточно присоединиться к мечте ребенка и понять его, чтобы стать ближе.
Завершить письмо можно пожеланием здоровья Деду Морозу, а еще, многие дети вкладывают в письма рисунки или свои поделки. Сделать подарок Деду Морозу - хорошая возможность занять ребенка интересным делом.
Адресат ждет писем от детей и взрослых по адресу: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза». Если вы отправляете письмо через обычный почтовый ящик или в почтовом отделении - проверьте, чтобы на конверте была марка. И вложите внутрь пустой конверт для ответа.
В Новосибирске на Главпочтамте на Советской 33 появились ящики с почтальоном Печкиным и Дедом Морозом - в такие ящики можно опустить письмо Деду Морозу без марок. Такие же почтовые ящики работаю с 18 ноября в здании пригородного ж/д вокзала "Новосибирск-Главный". Письма читают и отвечают на них помощники Деда Мороза, которые начинают активно работать уже в ноябре, а заканчивают в феврале следующего года. В течение года письма Деду Морозу тоже приходят, но их значительно меньше.
В Новосибирске с конца декабря будут работать 14 бесплатных горок в разных районах города.
Корреспондент Атас.Инфо разбирался, будут ли дополнительные выплаты на детей к Новому году в декабре.