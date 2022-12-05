Отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг из Новосибирска бесплатно можно на Железнодорожном вокзале и на Главпочтамте. Как написать письмо Деду Морозу с ребенком, рассказала учитель русского языка и литературы Вера Отакулова. А самое главное - кто отвечает на письма детей и взрослых?

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