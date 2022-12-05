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Лесопарк им. Синягина в НСО стал особо охраняемой зоной

Сегодня, 13:28
Фото: Telegram-канал Евгения Шестернина
Лесопарк им И. И. Синягина около рабочего поселка Краснообск Новосибирской области получил статус особо охраняемой природной территории местного значения, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального Минприроды Евгений Шестернин.

"Для жителей Краснообска это место имеет историческую ценность, ведь деревья в парке высаживали сотрудники местного научного центра, учителя и дети", - написал он.

Лесопарк в Краснообске  - популярное место отдыха как среди местных жителей, так и у туристов: здесь устраивают спортивные и культурные мероприятия, проходят туристические слеты, экскурсии и акции, связанные с защитой флоры и фауны.

Ранее сообщалось, что сотрудники лесничеств и правоохранительных органов охраняют новосибирские хвойные леса от незаконной вырубки - пихты ели и сосны рубят, чтобы украсить дом к Новому году.

"Сразу скажу, что меры эффективные, а наказание серьезное - с каждым годом все меньше жителей области пытаются незаконно срубить елку", - предупреждал в конце ноября Шестернин.
 
В НСО в преддверии Нового года круглосуточно патрулируют хвойные леса
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#Общество#Новосибирская область#Лесопарк#Статус
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