Лесопарк им. Синягина в НСО стал особо охраняемой зоной

"Для жителей Краснообска это место имеет историческую ценность, ведь деревья в парке высаживали сотрудники местного научного центра, учителя и дети", - написал он.
Лесопарк в Краснообске - популярное место отдыха как среди местных жителей, так и у туристов: здесь устраивают спортивные и культурные мероприятия, проходят туристические слеты, экскурсии и акции, связанные с защитой флоры и фауны.
Ранее сообщалось, что сотрудники лесничеств и правоохранительных органов охраняют новосибирские хвойные леса от незаконной вырубки - пихты ели и сосны рубят, чтобы украсить дом к Новому году.