А вот от мучительных диет и чрезмерных нагрузок лучше отказаться. В таких случаях масса всегда возвращается, так как организм накапливает жир на случай голодания. А физ. нагрузки наоборот, повышают аппетит. Юлия Барухина призывает не переедать и есть в меру насыщения. Перед приемом пищи лучше всего выпить стакан воды за 30 минут.