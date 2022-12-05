По словам специалиста, в первую неделю похудения организм теряет только воду. Жир начинает уходить со второй недели. Для сохранения здоровья необходимо худеть не больше чем на 1,5 кг.
А вот от мучительных диет и чрезмерных нагрузок лучше отказаться. В таких случаях масса всегда возвращается, так как организм накапливает жир на случай голодания. А физ. нагрузки наоборот, повышают аппетит. Юлия Барухина призывает не переедать и есть в меру насыщения. Перед приемом пищи лучше всего выпить стакан воды за 30 минут.
В похудении важен питьевой баланс. Чтобы есть меньше жирной пищи, важно наладить питьевой режим. Ешьте больше овощей, рыбы и молочных продуктов.
А вот сладости лучше всего заменить на замороженные ягоды. Как пишет «МК в Новосибирске», на улицу также важно тепло одеваться, чтобы прийти домой и не наесться вкусного торта с чаем. В рацион зимой можно добавить супы.
Напомним, что мэр города Новосибирска Анатолий Локоть озвучил секрет своего похудения. Нужно просто зашить рот.