«Открытие Авто»: в октябре новые автомобили обошлись россиянам в более чем 88 млрд

«Китайские и российские марки продолжают укреплять свои позиции на рынке. По сути, это оставшиеся «в живых» производители, которые сегодня осуществляют официальные поставки автомобилей в свои дилерские сети. Мы видим, что уже три четверти всех продаж принадлежат LADA и «китайцам», которые делают ставку на сегменты SUV и В. Как следствие, на долю кроссоверов, внедорожников и машин В-класса приходится уже более 90% как в объеме реализации, так и в финансовой емкости. Но благодаря более высокой средней цене китайские производители собирают на своих автомобилях больше денег, чем отечественные, хотя и продают меньше них», – отмечают в пресс-службе аналитического агентства «АВТОСТАТ».