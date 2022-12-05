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Паника в вотсап: новосибирцы предупреждают детей о надвигающемся морозе – 50

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI
Предупреждение о морозах рассылаются якобы от имени муниципальной структуры

Когда в Новосибирске ждать 50-градусные морозы в декабре-2022

Жители Новосибирска массово пересылают друг другу фотографию предупреждения от 50-градусных морозах в конце декабря. Предупреждение якобы исходит от муниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы. Насколько это соответствует истина, разбирался Atas.info

Новосибирцы пересылают друг другу в мессенджере Whats App фотографию сообщения о грядущих чудовищных морозах. Якобы, с 26 декабря столбик термометра упадет ниже 40 градусов ниже нулевой отметки. Внизу подпись – директор МБУ "ЕДДС ПГО". Активнее всех участвуют в рассылке родители, которые просят взрослых детей быть аккуратнее в такие морозы.

Фото: Рассылка в Whats App

Начнем с аббревиатуры под сообщением. Полностью ее нужно читать, как "муниципальное бюджетное учреждение Единая дежурно-диспетчерская служба Полысаевского городского округа", это Кемеровская область. Еще одно подобное учреждение есть в городе Полевской Свердловской области. Что уже само по себе ставит под сомнение достоверность подобного прогноза в Новосибирске.

Корреспонденту Atas.info удалось дозвониться до Полысаево. Дежурный очень удивился вопросу о предстоящих аномальных холодах и сообщил, что ему ничего не известно о подобном предупреждении от имени ведомства.

Сервисы прогноза погоды так же ничего подобного не выдают. По данным Яндекс.Погоды дневная температура в последней декаде декабря в Новосибирске не ожидается ниже 15 градусов мороза.

Фото: yandex.ru/pogoda

Gismeteo выдает прогноз температурного фона в последние 10 дней года чуть ниже, но кардинальным образом эти данные от коллег не отличаются. Схожий прогноз и у западного метеосайта Аccuweather.com.

Фото: www.gismeteo.ru

Таким образом, сообщение о грядущих 50-градусных морозах имеет все признаки фейка. И с огромной долей вероятности им и является. Но учитывая сложный характер сибирской погоды, полностью отвергать саму возможность установления в части Новосибирской области аномальных морозов в декабре мы бы не стали.

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