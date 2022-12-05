Начнем с аббревиатуры под сообщением. Полностью ее нужно читать, как "муниципальное бюджетное учреждение Единая дежурно-диспетчерская служба Полысаевского городского округа", это Кемеровская область. Еще одно подобное учреждение есть в городе Полевской Свердловской области. Что уже само по себе ставит под сомнение достоверность подобного прогноза в Новосибирске.