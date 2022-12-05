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Внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" определят методом случайной выборки

Сегодня, 10:28
Фото: Пресс-служба "Экологии-Новосибирск"
Сами кредиторы не могут прийти к единству мнений по поводу кандидатуры управляющего

Случайным образом суд назначит внешнего управляющего в "Экологию-Новосибирск"

Чтобы прекратить споры между кредиторами регионального "мусорного оператора" "Экология-Новосибирск" проходящего процедуру банкротства, арбитражный суд назначит нового внешнего управляющего случайным образом, без учета мнения кредиторов. А пока, некие структуры скупают задолженность регоператора.

Арбитражный суд Новосибирской области 13 декабря должен назначить нового внешнего управляющего в ООО "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС"), которое выполняет функции регионального оператора по работе с ТКО (мусором). Выбор кандидатуры из реестра произойдет случайным образом. Ранее разные группы кредиторов обвиняли в аффилированности кандидатов на должность внешних управляющих, которые были предложены. В итоге по заявлению нескольких кредиторов прежний внешний управляющий Ирина Курочка была снята с этого поста решением апелляционной инстанции.

На этом фоне идет процесс скупки долгов у отдельных кредиторов странными лицами, сообщил редакции источник, знакомый с ситуацией. В частности речь идет о некоем Александре Михайловиче Бочкареве (копия платежного поручения от его имени есть в распоряжении редакции). Собеседник редакции, просивший не называть его имени, предполагает, что Бочкарев действует в интересах ГК "ВИС", хотя формально связи между ними не прослеживается. Между тем, он является полным тезкой Бочкарева А.М., который в 2017 году числился советником генерального директора ООО "Газпром центрремонт" Дмитрия Доева (сегодня - гендиректора группы "ВИС") и был замечен в скупке кредиторской задолженности дочерней компании.

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Кроме того, на внесении в число кредиторов "Экологии-Новосибирск" настаивает транспортная компания "ЭкоТранс-Н", которая, также является дочерней компанией "ВИС".  Долг регоператора перед "ЭкоТранс-Н" превышает 300 млн рублей.

До недавнего времени соотношение голосов между "независимыми" кредиторами и кредиторами, связанными с ГК "ВИС" (которой, напомним, принадлежит и "Экология-Новосибирск") составляло приблизительно 63% к 30%. Если соотношение голосов в результате изменения реестра кредиторов изменится, то по сути, должник сможет сам назначать внешнего управляющего и контролировать свое банкротство, что чревато продолжением невыплаты долгов.

Очередное собрание кредиторов, в ходе которого может быть обнародована информация об изменившемся раскладе, назначено на 15 декабря 2022 года.

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#Бизнес#Новосибирск#Арбитражный суд#Экология-Новосибирск#Кредиторы
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