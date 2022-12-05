На этом фоне идет процесс скупки долгов у отдельных кредиторов странными лицами, сообщил редакции источник, знакомый с ситуацией. В частности речь идет о некоем Александре Михайловиче Бочкареве (копия платежного поручения от его имени есть в распоряжении редакции). Собеседник редакции, просивший не называть его имени, предполагает, что Бочкарев действует в интересах ГК "ВИС", хотя формально связи между ними не прослеживается. Между тем, он является полным тезкой Бочкарева А.М., который в 2017 году числился советником генерального директора ООО "Газпром центрремонт" Дмитрия Доева (сегодня - гендиректора группы "ВИС") и был замечен в скупке кредиторской задолженности дочерней компании.