Банк «Открытие» подарит 2023 подарка владельцам Opencard

Все участники акции, которые совершат покупки от 300 рублей до 25 декабря 2022 года примут участие в розыгрыше 2023 подарков: ноутбуков, смартфонов последних моделей, игровых приставок, мультимедийного оборудования и подарочных сертификатов. Чем больше покупок — тем больше шансов выиграть.