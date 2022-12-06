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Энергетики не успели завершить ремонт теплотрассы на Ватутина в Новосибирске

Сегодня, 04:07
Фото: 1MI
Дефект теплотрассы на левом берегу Новосибирска не успели устранить вовремя
Дефект теплотрассы на левом берегу Новосибирска не успели устранить в запланированный срок. Ремонт продлили до полудня 6 декабря, отмечают в СГК.

Ранее энергетики выявили повреждение в тепловой камере, уложенной на пересечении улиц Котовского и Ватутина. Несмотря на то, что бригады незамедлительно приступили ремонту, они всё равно опоздали закончить работу в срок – до вечера 5 декабря.

Трубы на теплотрассе оказались крайне изношены. Ремонт пришлось переносить до 12 часов дня вторника, 6 декабря.

Напомним, из-за коммунальной аварии без отопления остались вчера, 5 декабря, свыше 100 жилых домов на Комсомольской и пересечении Котовского и Ватутина. Восстановить тепло до сих пор не удалось.

Также стоит вспомнить, что в конце ноября несколько дней в квартирах замерзали жители ЖК "Светлый". Без отопления из-за крупного сбоя в работе насосов в котельных остались 22 многоэтажных дома..

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Теплотрасса#СГК#Алина Шефер
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