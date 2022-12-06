Энергетики не успели завершить ремонт теплотрассы на Ватутина в Новосибирске

Ранее энергетики выявили повреждение в тепловой камере, уложенной на пересечении улиц Котовского и Ватутина. Несмотря на то, что бригады незамедлительно приступили ремонту, они всё равно опоздали закончить работу в срок – до вечера 5 декабря.